В МТС снизились цены на 10 смартфонов Xiaomi

В сети салонов и интернет-магазине МТС стали дешевле 10 смартфонов Xiaomi. Большинство из них относятся к бюджетному сегменту.

Удешевление коснулось цен при покупке единым платежом. Среди прочих, доступнее стал Xiaomi Mi Max 3 4/64 Гб – модель в металлическом корпусе, с внушительной диагональю экрана и емким аккумулятором на 5500 мАч. Аппарат получил 6,9-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+. Тыльная камера, оснащенная двумя объективами на 12+5 Мп, поддерживает тонкую автонастройку с помощью нейросетей. Xiaomi Mi Max 3 4/64 Гб подешевел до 499 белор. рублей.

Снизились цены также на Xiaomi Mi 8 lite 64 Гб. Этот красавец привлекает к себе внимание за счет нетривиального молодежного дизайна и достойных технических характеристик. Его градиентная задняя панель в сочетании с двусторонним стеклом и металлической окантовкой выглядит очень ярко и позитивно. Full HD+ экран с 6,26-дюймовой диагональю обеспечивает изображение высокого качества. А обе камеры, как двойная основная на 12+5 Мп, так и фронтальная на 24 Мп, работает при поддержке искусственного интеллекта. Стоимость Xiaomi Mi 8 lite 64 Гб упала до 439 белор. рублей.

Полный список смартфонов Xiaomi, на которые снизились цены, смотрите по ссылке.