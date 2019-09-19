МТС снижает цены на iPhone

В сети салонов и интернет-магазине МТС снизились цены на ряд смартфонов компании Apple: iPhone 7, iPhone 8 и iPhone XR.

iPhone 7 Plus 128 Гб первый среди смартфонов Apple, получивший двойную камеру, стал доступнее на 410 белор. рублей при покупке в рассрочку на 2 года и на 300 белор. рублей при единовременном платеже. Теперь его можно приобрести за 1399 белор. рублей. Ежемесячный платеж при рассрочке на год снизился до 139,90 белор. рублей, при рассрочке на 2 года – до 73,43 белор. рублей.

Популярный iPhone 7 128 Гб подешевел на 250 белор. рублей. Он стал первым iPhone, получившим стереодинамики, благодаря которым стал звучать гораздо громче и объемнее предшественников. Корпус аппарата защищен от воды и пыли. Сейчас его можно приобрести за 1199 рублей. Ежемесячный платеж при рассрочке на год уменьшился до 119,90 белор. рублей, при рассрочке на 2 года – до 63 белор. рублей.

Стоимость iPhone 8 Plus 64 Гб уменьшилась на 244 белор. рублей. Эта модель одной из первых обзавелась поддержкой беспроводной зарядки и новым модным дизайном, сочетающим в себе элементы стекла и металла. Теперь стать счастливым обладателем iPhone 8 Plus 64 Гб можно за 1655 белор. рублей. Ежемесячный платеж при рассрочке на год составляет 165,36 белор. рублей, при рассрочке на 2 года – до 86,47 белор. рублей.

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Полный список смартфонов Apple, на которые снизились цены, смотрите на сайте.