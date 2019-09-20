В лончере Wargaming Game Center появилась новая игра

Wargaming Game Center пополнился новой стратегией в реальном времени Steel Division II, посвященной событиям Второй мировой войны. Это первая игра, которая появилась в рамках нового направления Wargaming по дистрибуции продуктов сторонних разработчиков. Скоро аудитория Wargaming сможет оценить еще одну тактическую стратегию — Partisans 1941.

Появление лончера Wargaming Game Center и, как следствие, новых игр стало результатом работы компании в течение двух последних лет. Это возможность для партнеров получить доступ к многомиллионной аудитории Wargaming, а для геймеров — хороший шанс расширить свой игровой опыт. При этом купить и установить новую игру они смогут, используя уже знакомые инструменты и оставаясь в экосистеме Wargaming.

Steel Division II была разработана студией Eugen Systems и представляет собой стратегию в реальном времени с элементами пошаговой тактической игры на глобальной карте. Действие происходит летом 1944 года на Восточном фронте во время операции «Багратион». В Steel Division II представлено множество режимов: одиночная кампания и исторические миссии, а также сетевые сражения — от 2 на 2 до масштабных 10 на 10.

Особенностью игры являются реальные боевые формирования обеих сторон с историей формирования и детальным описанием, заботливо восстановленные карты местности и возможность примерить на себя роль полководца Великой Отечественной войны. Эта игра интересна любителям вдумчивого, размеренного геймплея, готовым погрузиться в насыщенную достоверными деталями атмосферу боевых действий.

Следующей игрой, которая появится в Wargaming Game Center, станет продукт российского разработчика Alter Games — Partisans 1941. Это тактическая стратегия в реальном времени (real-time tactics) с нелинейным сюжетом, посвященная советским партизанам времен Второй мировой войны.

«Партизаны» будут сочетать в себе несколько режимов: прохождение заданий в реальном времени, управление лагерем партизан и стратегическое планирование при прохождении всей кампании. В ней будет представлен вариативный геймплей, не ограничивающий игрока, а миссии можно будет проходить, используя стелс-механики или играя в агрессивном стиле. Релиз «Партизан» планируется в феврале 2020 года сразу в Wargaming Game Center.