Xiaomi представила Mi 9 Pro 5G

Xiaomi анонсировала новый флагманский аппарат — Mi 9 Pro 5G. Это обновлённая версия неплохого Mi 9 с рядом усовершенствований. Прежде всего, следует сказать об однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 855+. Аппарат выпускается в вариантах с 8 или 12 Гбайт ОЗУ и включает, похоже, тот же 6,4-дюймовый OLED-дисплей 1080p, но теперь с «профессиональной» калибровкой. Конечно, стоит упомянуть встроенный модем 5G, который, по словам Xiaomi, обеспечивает полную поддержку всех трёх ключевых китайских операторов 5G (для оптимальной связи количество антенн увеличено до 7).

Xiaomi — один из немногих китайских производителей телефонов, который поддерживает беспроводную зарядку. В Mi 9 Pro 5G компания пошла ещё дальше: аппарат теперь работает с 30-Вт беспроводной зарядкой на совместимой подставке (против 20 Вт ранее). Проводная зарядка тоже стала мощнее: 45 Вт против 27 Вт у Mi 9. Это совсем не лишнее, ибо полная зарядка обновлённой батареи на 4000 мА·ч теперь требует 69 минут без проводов и 48 минут — по шнуру.

Также можно отметить, что Mi 9 Pro 5G поддерживает реверсивную беспроводную зарядку Qi мощностью 10 Вт, что позволяет эффективнее заряжать от смартфона другие аппараты или аксессуары. Исполнительный директор Xiaomi Лэй Цзюнь (Lei Jun) зачем-то даже показал, что Mi 9 Pro в беспроводном режиме быстрее, чем Huawei P30 Pro, может заряжать iPhone:

Связка тыльных камер в целом почти не изменилась по сравнению с Mi 9: тот же 48-Мп основной датчик с объективом f/1,75 (но теперь дополненный оптической стабилизацией), 16-Мп сверхширокоугольный модуль f/2,2 и 12-Мп модуль с телеобъективом f/2,2. Xiaomi также отметила более качественную работу виброотклика в Mi 9 Pro благодаря новому мотору. Это отрадно, потому что даже Mi 9 в этом отношении был выше среднего.

Размеры аппарата составляют 157,21 × 74,64 × 8,54 мм при весе в 196 граммов. Стоимость смартфона Mi 9 Pro 5G установлена в 3699 юаней (около $520), 3799 юаней ($535), 4099 юаней ($575) или 4299 юаней ($605) соответственно за модели 8/128 Гбайт, 8/256 Гбайт, 12/256 Гбайт и 12/512 Гбайт.

Беспроводное зарядное устройство мощностью 30 Вт будет продаваться отдельно за 199 юаней (порядка $20). Вначале аппарат выйдет на китайском рынке в белом и чёрном цветовых исполнениях. Покупатели получат годовую подписку на 1 Тбайт облака Mi Cloud (обычная цена — 499 юаней в год).