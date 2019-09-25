Приложение Gmail получило тёмную тему оформления

Компания Google сообщила, что начала развёртывание тёмной темы оформления в своём мобильном приложении Gmail. При этом заявлено, что обновление может появиться не сразу, а на полноценное развёртывание отводится более двух недель. Само обновление появилось 24 сентября.

Важно отметить, что обновление почтового приложения анонсировано сразу для Android и iOS. Правда, всё зависит от версии операционной системы.

Так, на Android есть три варианта. Активация встроенной общесистемной тёмной темы автоматически включит её для Gmail. Новую версию внешнего вида также можно выбрать в настройках Gmail на вкладке «Тема». И, самое интересно, режим будет автоматически включён на смартфонах линейки Pixel, если они находятся в режиме экономии заряда аккумулятора. Это позволит минимизировать потери энергии.

В случае мобильной операционной системы из Купертино всё зависит от версии ОС. В iOS 13 всё работает по аналогии с Android. То есть можно включить тёмную тему по всей системе или принудительно активировать её в настройках Gmail. А вот на более ранних версиях — iOS 11 или iOS 12 — придётся включать её только в настройках приложения.