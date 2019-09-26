Huawei Mate 30 Pro стал лидером в рейтинге камер смартфонов

Эксперты DxOMark протестировали камеру нового флагмана Huawei Mate 30 Pro. Смартфон с отрывом опередил своих предшественников и топовые модели других производителей.

В общем рейтинге Mate 30 Pro получил 121 балл, обогнав Samsung Galaxy Note10+ 5G с 117 баллами и Huawei P30 Pro с 116 баллами. При этом по некоторым параметрам, например широкоугольной съемке, Mate 30 проигрывает из-за меньшего угла обзора.

Также специалисты не высоко оценили фронтальную камеру устройства. Передний модуль получил 93 балла за качество съемки, когда Galaxy Note10+ за этот же параметр получил 99 баллов.