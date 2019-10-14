Intel прекращает сотрудничество с AMD. Новых процессоров компании со встроенной графикой от AMD больше не будет. Последние чипы Kaby Lake-G будут отгружены 31 июля 2020 года. Однако драйвера для них будут выходить еще три года.

Процессоры Intel с графикой AMD появились несколько лет назад. Их выпуск был обусловлен необходимостью составить конкуренцию NVIDIA, которая на тот момент монополизировал рынок дискретной графики в сегменте ноутбуков, тогда как собственные решения Intel не обеспечивали нужный уровень производительности.

Напомним, что уже в следующем году в продажу может поступить первая дискретная видеокарта Intel, которая составит конкуренцию ускорителям Radeon и GeForce.