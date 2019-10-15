Xiaomi обвинили в нарушении авторских прав

Компанию Xiaomi уличили в нелегальном использовании чужого контента. Когда вендор презентовал свои новинки в конце сентября, на одном из слайдов появился рендер Huawei Mate 30, созданный инсайдером Беном Гескином. Обо этом сам автор сообщил в своем твиттере.

Гескин готовил предварительное изображение Huawei Mate 30 для немецкого издания Techgarage еще до анонса устройства. В итоге Xiaomi взяла этот рендер в свою презентацию Mi 9 Pro 5G.

Кроме того, Techgarage использовал собственное изображение в качестве заставки на экране рендера — китайцы скопировали и его.

Судя по всему, ответственные за презентацию приняли авторские рендеры за официальное изображение смартфона от производителя. Издание пожаловалось на нарушение авторских прав в YouTube, где была размещена трансляция Xiaomi от 24 сентября. Сейчас видео удалено.