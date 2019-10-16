Google официально представила смартфон Pixel 4

Google официально представила смартфоны Pixel 4 и Pixel 4 XL. Оба гаджета имеют процессор Snapdragon 855, 6 Гбайт оперативной памяти и 64/128 Гбайт встроенной.

Младшая модель получила 5,7-люймовый OLED-экран, старшая – 6,3-дюймовый. Обе матрицы имеют частоту развертки 90 ГГц, что обеспечивает более плавную картинку. Основная камера 12-мегапикесельная, а компанию ей составляет 16-мегапиксельный телефотомодуль. Емкости аккумуляторов равны 2800 и 3700 мА*ч соответственно.

Главная особенность устройства заключается в 3D-сканере Soli, который позволяет управлять смартфоном с помощью «воздушных» жестов, не прикасаясь к самому устройству Новинки поступят в продажу 24 октября. Младшая модель обойдется в $800, старшая – в $900.