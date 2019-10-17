Магазин приложений Windows Phone Store закрывается 16 декабря

Служба поддержки Microsoft сообщила, что магазин приложений Windows Phone Store официально закрывается 16 декабря. После этого пользователи не смогут загружать новые приложения на свои устройства под управлением Windows Phone 8.1. Таким образом, пользователи могут столкнуться с ухудшением функциональности установленных приложений.

Корпорация порекомендовала обновиться до Windows 10 Mobile. Обновление доступно 17 моделям Lumia, в том числе Microsoft Lumia 430, Microsoft Lumia 435, Microsoft Lumia 532, Microsoft Lumia 535, Microsoft Lumia 540, Nokia Lumia 635 (версия с 1 ГБ ОЗУ), Nokia Lumia 636, Nokia Lumia 638, Microsoft Lumia 640, Microsoft Lumia 640 XL, Nokia Lumia 730, Nokia Lumia 735, Nokia Lumia 830, Nokia Lumia 929, Nokia Lumia Icon, Nokia Lumia 930, и Nokia Lumia 1520.

Microsoft 10 декабря прекратит также поддержку Windows 10 Mobile, но доступ к магазину приложений будет открыт еще какое-то время. Microsoft рекомендовала перейти на гаджеты под управлением Android или iOS.