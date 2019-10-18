Galaxy S10 можно взломать с помощью защитной пленки

Сканер отпечатков пальцев смартфона Galaxy S10 можно обойти с помощью обычного прозрачного пластика. Например, дешевой защитной пленки.

По каким-то причинам ультразвуковой дактилоскоп ошибочно воспринимает любые отпечатки пальцев за пользовательские, если использовать неофициальные аксессуары. Samsung утверждает, что уже проводит проверку по данному факту.

Samsung – одна из немногих компаний, которая использует ультразвуковой сканер от Qualcomm. Большинство же пока придерживаются обычных оптических дактилоскопов. В свою очередь Qualcomm утверждала, что ультразвуковой сканер более точен по сравнению с оптическим и даже считывает кровоток внутри пальца, хотя в действительности это оказалось не так.