В Минске прошел старт продаж Xiaomi Redmi Note 8

В субботу в авторизованном магазине Xiaomi в ТРЦ Galleria Minsk состоялась открытая презентация новой модели Redmi Note 8 «народного бренда» Xiaomi. Были скидки первым покупателям (50% на первые 200 устройств, следующие 100 штук – со скидкой в 40% и еще 100 смартфонов – со скидкой в 30%), розыгрыши с призами, мастер-класс по мобильной фотографии, интервью на темы съемки с известными блогерами и встреча с народным любимцем Александром Солодухой, которая превратилась в настоящий 30-минутный концерт.

Очередь за смартфонами выстроилась с вечера пятницы. На утро перед торговым центром можно было увидеть довольно внушительную толпу. Первые 100 смартфонов Redmi Note 8 со скидкой в 50% были проданы в рекордные 49 минут.

Смартфон Xiaomi Redmi Note 8 пришел «на смену» «семерке». Модель сохранила мощность и производительность, обновила камеру (теперь основная камера состоит из четырех модулей 48Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп с широкоугольным объективом и возможностью записи 4К-видео) и дизайн (модель имеет красивый градиентный корпус с аккуратным шустрым сканером отпечатков пальцев и каплевидный вырез под 13-мегапиксельную фронтальную камеру).