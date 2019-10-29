Компания AOC представляет новый монитор AG273QX

Компания AOC, один из ведущих мировых брендов на рынке мониторов, анонсирует 27-дюймовую (68,6 см) модель AG273QX. Новинка станет самым продвинутым представителем линейки AGON 3. Полный пакет функций для шутеров, онлайн-боевиков и аркадных игр превзойдет ожидания геймеров как по скорости работы, так и по качеству изображения.

Игровые возможности AG273QX впечатляют: частота обновления составляет 165 Гц, а время отклика - 1 мс (MPRT). В отличие от других игровых мониторов, которые фокусируются исключительно на скорости, AG273QX оснащен 27-дюймовой VA матрицей с разрешением QHD (1440p). Это обеспечит лучшую детализацию и высокую контрастность. Устройство также получило функцию Wide Color Gamut и сертификацию VESA DisplayHDR, что гарантирует более яркие и естественные цвета. Поддержка AMD FreeSync 2 HDR обеспечивает реалистичность изображения без увеличения задержек на входе и устраняет рывки.

Показатель частоты обновления 165 Гц означает, что AG273QX прорисовывает кадр приблизительно каждые 6 миллисекунд. Это чрезвычайно важно для игр с высоким уровнем соперничества. В сочетании со временем отклика 1 мс (MPRT) такая частота обеспечит большую плавность анимации и упростит геймерам отслеживание движений противников.

Продвинутая 27-дюймовая VA-панель с разрешением QHD (2560x1440 пикселей) использует собственный статический коэффициент контрастности 3000:1 с глубоким, чернильным черным цветом. В дополнение к высокому разрешению и хорошей контрастности, монитор поддерживает VESA DisplayHDR 400, благодаря чему обеспечивает пиковую яркость 400 нит. Дисплей прекрасно воспроизводит HDR-контент — яркие вспышки и взрывы с различными оттенками в темном игровом мире — и полностью погружает геймера в игру. Функция AMD FreeSync 2 HDR добавляет тональное отображение HDR с минимальной задержкой, компенсирует низкую частоту кадров (LFC) и гарантирует геймплей без рывков, как и у предшественника новинки. Плоская и гладкая VA-панель без рамок с трех сторон порадует геймеров, предпочитающих обычные плоские дисплеи. Геймеры, которым по душе изогнутые экраны, могут выбрать сестринские модели AG273QCX или AG273QCG.

Траспортировка монитора на игровые турниры или LAN-вечеринки стала намного проще. AG273QX оснащен ручкой для переноски, а собрать его можно одним движением без необходимости использовать шурупы. Модель также оборудована двойным выдвижным держателем для гарнитуры с каждой стороны экрана и настраиваемой RGB-подсветкой Light FX на задней панели, что придает устройству индивидуальность.

Любители шутеров от первого лица особенно оценят DialPoint, фирменный прицел AOC, который помещает перекрестие в центр экрана, если такая особенность не предусмотрена игрой. Помимо этого, функция Shadow Control позволит через экранное меню осветлить темные области или затемнить яркие, а настройка Game Color поможет увеличить или уменьшить насыщенность цвета и уровни серого. Три предустановленных (шутер от первого лица, гонки, стратегия в реальном времени) и три настраиваемых пользователем игровых режима обеспечивают легкий доступ к полезным предустановкам. Обновленное экранное меню линейки AGON 3 позволяет без труда настраивать параметры. Пользователи также могут использовать программное обеспечение G-Menu для регулировки настроек без использования экранных кнопок.

Монитор AOC AGON AG273QX появится в продаже в ноябре 2019 года по ориентировочной цене 509 €.