Apple получила рекордную выручку за квартал

Продажи iPhone упали на 9,2% в минувшем квартале. Несмотря на это, Apple удалось увеличивать выручку, следует из опубликованного 30 октября финансового отчета. По итогам последнего квартала выручка компании из Купертино прибавила 1,8% и достигла $64 млрд.

Apple добилась роста за счет продаж других устройств, в частности умных часов и наушников, а также благодаря распространению сервисов: подписки на стриминг музыки и мобильных платежей. Продажи сервисов увеличились на 18%, в то время как спрос на носимые устройства подскочил на 54%.

Отчет также подвел итоги финансового года, который завершился для Apple 28 сентября. И выручка, и чистая прибыль за 12 месяцев снизились. Это произошло впервые с 2016-го. Прибыль упала с $59,5 млрд до $55,2 млрд, выручка — с $265,5 млрд до $260,1 млрд.

Квартальные итоги превзошли прогнозы опрошенных Refinitiv аналитиков: