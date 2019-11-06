Xiaomi представила смартфон Qin 2 Pro

Полное название смартфона — Qin AI Assistant Pro. Он получил 5-дюймовый дисплей с нестандартным соотношением сторон 22,5:9 и разрешением 1440х576 пикселей. Получился очень компактный и узкий смартфон в корпусе из поликарбоната.

Смартфону досталась камера с разрешением 8 Мп, в предыдущей модели было всего 5 Мп. От фронтальной камеры отказались ради экономии.

Qin 2 Pro получил новый восьмиядерный процессор, модель пока не объявили. Оперативную память увеличили с 1 ГБ до 2 ГБ, а постоянная осталась прежней — 32 ГБ. Внутри стоит аккумулятор на 2100 мАч, для зарядки есть разъем USB Type-C — на этом не стали экономить.

Смартфон работает на упрощенной Android GO, которая адаптирована под слабые смартфоны. Поверх системы стоит фирменная оболочка Qin, созданная специально для смартфонов этой линейки с вытянутыми экранами.