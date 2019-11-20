Xiaomi представила новую версию голосового помощника

Китайская компания Xiaomi представила новую версию своего голосового помощника XiaoAI 3.0, который получил способность поддерживать беседу с пользователем.

По словам разработчиков, это первый «умный» голосовой ассистент, способный поддерживать непрерывный двухсторонний естественный диалог на смартфоне. Правда, работает XiaoAI 3.0 пока только на двух девайсах — Xiaomi Mi 9 и Mi 9 Pro. Скоро обновленный ассистент должен добраться и до других устройств.

XiaoAI 3.0 отличается не только способностью вести беседу с владельцем смартфона. Пользователю достаточно будет запустить помощника один раз, после чего программа остается активной и может отвечать на вопросы даже после паузы без необходимости запускать ее повторно.

Также новая версия голосового ассистента умеет преобразовать входящие вызовы в текст или выступать в роли автоответчика.

Ранее возможность вести полноценный диалог появилась у голосового помощника Google. Однако до недавнего времени эта функция работала только в «умных» колонках с установленным Google Assistant.