Технология от «Битрикс24» поможет компаниям управлять уровнем стресса своих сотрудников

Сервис «Битрикс24» представил разработку, которая персонально измеряет и контролирует уровень стресса сотрудника. В онлайн-сервисе зарегистрировано 6 миллионов компаний по всему миру.

Секрет технологии – в измерении Вариабельности Сердечного Ритма (HRV, Heart Rate Variability). Это изменение интервала между началом одного сердечного цикла и началом следующего. Впервые этот метод был описан в 1760 году, а сегодня широко используется в медицине, профессиональном спорте и космонавтике.

Пользователю нужно приложить палец к камере смартфона на две минуты — дальше приложение измерит его уровень стресса, энергии и продуктивности.

По желанию сотрудника он может поделиться этой информацией с коллегами в своем профиле «Битрикс24». А руководитель или владелец бизнеса может определить подразделения в зоне «ментального риска» и вывести бизнес из-под удара.

По мнению разработчиков компании, новая антистресс-функция должна помочь 6 млн. клиентов сервиса по всему миру сделать первый шаг к управлению стрессом и заботе о психологическом комфорте сотрудников в формате ЗОР.