Новый смартфон HONOR 9X: панорамный FullView экран и тройная камера 48 МП

Бренд HONOR представляет новый смартфон HONOR 9X, оснащенный тройной основной камерой с разрешением 48 МП и самым крупным в истории бренда безрамочным FullView экраном с диагональю 6,59 дюйма.

Фото профессионального качества

Создание этого смартфона стало результатом стремления команды HONOR открыть пользователям по всему миру доступ к самым актуальным технологическим достижениям. Новый смартфон получил тройную основную камеру, главный модуль которой имеет разрешение 48 МП, диафрагму f/1.8 и крупный 1/2–дюймовый светочувствительный сенсор CMOS.

Камера с такими характеристиками – залог ярких фотографий с высокой детализацией. Усовершенствованные интеллектуальные алгоритмы и режим стабилизации изображения при ночной съёмке AIS Super Night обеспечивают качественное изображение даже в условиях недостаточного освещения. Смартфон имеет широкоугольный фотомодуль с углом обзора 120°, который позволит запечатлеть в кадре больше деталей при съёмке больших групп людей, архитектуры, пейзажей и интерьеров.



Впечатляющий панорамный HONOR FullView экран и динамический X-дизайн

Яркий панорамный HONOR FullView экран с диагональю 6,59 дюйма не имеет рамок и вырезов, что обеспечивает максимальный комфорт при просмотре фото и видео. Экран HONOR 9X является одним из самых крупных среди смартфонов HONOR, его полезная площадь составляет 91%.

HONOR 9X выделяется не только новым экраном, но и прогрессивным трехмерным дизайном задней панели. Десятки тысяч призм отражают и преломляют свет, создавая уникальный паттерн в виде латинской буквы X. HONOR 9X будет доступен в двух вариантах оформления: сапфировый синий с трехмерным дизайном и минималистичный полночный чёрный.



Всё, что необходимо, и кое-что ещё

При небольшой толщине — всего 8,8 мм, новый HONOR 9X имеет энергоёмкую батарею 4000 мА*ч и систему выдвижной фронтальной камеры. Объем оперативной памяти 4 ГБ, а 128 ГБ встроенной памяти смартфона можно расширить с помощью карты microSD объёмом до 512 ГБ, что обеспечивает практически неограниченные возможности для хранения мультимедийного контента. Также HONOR 9X оснащён разъемом для наушников 3,5 мм и удобным портом USB Type-C для зарядки и подключения к ПК.

«HONOR стремится быть на передовой технологического прогресса, предлагая пользователям самые актуальные функции для удобства их жизни, — сказал президент HONOR Джордж Чжао. — Развитие новых технологий, таких как искусственный интеллект и интернет вещей, меняет образ жизни людей. HONOR 9X с панорамным экраном, выдающейся камерой и ярким дизайном был разработан для все тех, кто ведет активную жизнь как в цифровом, так и в реальном пространстве».

Цены и доступность

Продажи смартфона HONOR 9X в Беларуси стартуют 29 ноября. Приобрести можно в салонах оператора МТС в магазинах сети «5 Элемент» и салонах «На Связи» за 599 рублей. Первых покупателей ждет целых два подарка – наушники HONOR AM61 и фитнес-браслет HONOR Band 4 Running.