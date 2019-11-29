Xiaomi создала «умную» кровать

Компания Xiaomi разработала полноразмерную кровать 8HMilan Smart Electric bed со множеством «умных» функций.

Устройством можно управлять с помощью кнопок или голосом. Кровать может менять угол наклона матраса в зависимости от потребностей пользователя. По словам создателей, 8HMilan Smart Electric bed обеспечивает повышенный комфорт во время сна.

Регулировать можно как верхнюю, так и нижнюю часть матраса, меняя их положение независимо друг от друга. Зона спинки может подниматься на 60°, а ног — до 30°. По умолчанию предусмотрено пять преднастроенных режимов: плоский, анти-храп, для чтения, для просмотра телевизора и «нулевая гравитация».

В материалах 8HMilan Smart Electric bed используется высокопробное стекловолокно и рама из легированной стали. Вся кровать может выдержать вес до 1000 кг. Каркас кровати рассчитан на 10-летнюю нагрузку.

Средства на производство «умной» кровати привлекут посредством краудфандинга. Сбор денег начнется 3 декабря — начиная с этого дня 8HMilan Smart Electric bed будет продаваться за $285.