iPhone 11 Pro следит за пользователями

Смартфон iPhone 11 Pro постоянно собирает и передаёт данные о местоположении, даже когда пользователь отключил соответствующие сервисы в настройках. Об этой проблеме рассказал специалист по безопасности Брайан Кребс (Brian Krebs) в своём блоге KrebsOnSecurity.

Политика конфиденциальности Apple в отношении служб геолокации и GPS на iPhone говорит следующее:

iPhone будет периодически отправлять в Apple геопозицию близлежащих точек доступа Wi‑Fi и сотовых вышек (если это технически выполнимо устройством). Геоданные, которые передаются в анонимной форме и защищены шифрованием, будут внесены в краудсорсинговую базу данных координат точек доступа Wi‑Fi и сотовых вышек».

Это касается случаев, когда пользователь включил службы геолокации. Кребс обнаружил, что iPhone 11 Pro, и возможно iPhone 11, переодически запрашивает данные GPS, несмотря выключенные в настройках все геолокационные службы, в том числе и индивидуально в приложениях.

По мнению Кребс, уязвимость в безопасности присутствует либо на самих iPhone Pro или в новой ОС iOS 13, а может и в обоих. Он снял ролик, показывающий уязвимость. Специалист связался с Apple по поводу потенциальной дыры в безопасности ещё в 13 ноября.