В Минске расширяется зона покрытия бесплатного Wi-Fi в метро

Белорусский интернет-провайдер ООО «Деловая сеть» расширяет зону покрытия сети Free Wi-Fi Minsk в метро, сообщает пресс-служба компании.

Так, в декабре бесплатный Wi-Fi запущен на станциях метро «Академия наук» и «Площадь Якуба Коласа», а до конца 2019 г бесплатный Wi-Fi появится еще на двух станциях.

Free Wi-Fi Minsk – это городская общественная сеть бесплатного Wi-Fi по всему Минску. Сеть объединяет около 100 локаций, включая метро, крупные торговые центры, кафе, банки и заправки.

«Чтобы подключиться к Free Wi-Fi Minsk, нужно однократно авторизоваться по номеру телефона. Это значит, что на телефоне должен быть подключен роуминг для получения СМС. Портал авторизации к Wi-Fi доступен на 3 языках: русском, английском и белорусском», — говорится в сообщении.