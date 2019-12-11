Google назвал топ-запросы 2019 года в Беларуси

Google традиционно проанализировал поисковые запросы белорусов и представил рейтинг самых популярных за 2019 год.

В первой десятке популярных запросов – знаменитости, сериалы и мероприятия. Самый большой интерес у белорусских пользователей вызвала ушедшая из жизни в 2019 году певица Юлия Началова. На втором месте – актриса Анастасия Заворотнюк. В числе популярных запросов традиционно представлены сериалы – восьмой сезон «Игры престолов», «ИП Пирогова» и мини-сериал «Чернобыль» от телеканала HBO. На седьмом месте среди запросов – перепись населения Беларуси. Десятую позицию почетно заняли Европейские игры.

В категории «Персона» белорусы чаще всего искали информацию о певице Юлии Началовой, актрисе Анастасии Заворотнюк и главе украинского государства Владимире Зеленском. В числе запросов – персоны, ушедшие из жизни в 2019 году: Децл, Алла Вербер, Ирина Цывина. В топ-10 по запросам оказались и белорусы: исполнитель Тима Белорусских и теннисистка Арина Соболенко.

Самым популярным фильмом по запросам белорусов в 2019 году стала экранизация комиксов Marvel о приключениях команды супергероев Мстителей «Мстители. Финал». Второй по популярности – психологический триллер «Джокер». Третье место занял комедийно-драматический фильм Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде». На четвертой позиции – единственный в категории фильм российского производства «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел».

В категории «Сериал года» белорусы чаще искали сериалы «Игра престолов», «ИП Пирогова» и «Чернобыль». Среди «ТВ-шоу» лидируют: «Евровидение 2019», «План Б» и 20-й сезон «Битвы экстрасенсов».

В 2019 году белорусов больше всего интересовала покупка вентилятора, автомобиля в Германии и кондиционера. В категорию «Покупка года» также вошли запросы на приобретение электросамоката, бассейна, компьютера, билетов на Европейские игры, батута и теплицы. Традиционно белорусы интересуются покупкой велосипеда.

Полностью список самых популярных запросов Google 2019 года в Беларуси выглядит так:

Самые популярные запросы:

  1. Юлия Началова
  2. Заворотнюк
  3. Игра престолов 8 сезон
  4. Евровидение 2019
  5. Зеленский
  6. Децл
  7. Перепись бел
  8. ИП Пирогова
  9. Чернобыль
  10. Европейские игры

Персона года:

  1. Юлия Началова
  2. Анастасия Заворотнюк
  3. Владимир Зеленский
  4. Децл
  5. Алла Вербер
  6. Тима Белорусских
  7. Бари Алибасов
  8. Арина Соболенко
  9. Билли Айлиш
  10. Ирина Цывина

Фильм года:

  1. Мстители. Финал
  2. Джокер
  3. Однажды в Голливуде
  4. Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел
  5. Оно 2
  6. Король Лев
  7. Капитан Марвел
  8. Как приручить дракона 3
  9. Зеленая книга
  10. Аквамен

Сериал года:

  1. Игра престолов
  2. ИП Пирогова
  3. Чернобыль
  4. Мамы чемпионов
  5. Ничто не случается дважды
  6. Гранд Лион
  7. Султан моего сердца
  8. Ивановы Ивановы
  9. Мылодрама
  10. Жуки

ТВ-шоу года:

  1. Евровидение 2019
  2. План Б
  3. Битва экстрасенсов 20 сезон
  4. Оскар 2019
  5. Форт Боярд
  6. Славянский базар 2019
  7. Пацанки 4 сезон
  8. Беременна в 16
  9. Кто против
  10. Бородина против Бузовой

Покупка года:

  1. Вентилятор
  2. Авто в Германии
  3. Кондиционер
  4. Велосипед
  5. Электросамокат
  6. Бассейн
  7. Билеты на Европейские игры Минск
  8. Компьютер
  9. Батут
  10. Теплица

 

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Опубликовал: KVbot,

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