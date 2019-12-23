Xiaomi обвинили в слежке за пользователями

Китайские власти обвинили компании Xiaomi и Tencent в незаконном сборе персональных данных пользователей. Об этом сообщает Gizchina.

Министерство промышленности и информатизации КНР составило список из 41 приложения, разработанного двумя крупнейшими местными компании. По мнению правительства Китая, перечисленные программы нарушают местные законы о сборе и перепродаже персональных данных.

Помимо популярных приложений вроде Xiaomi Finance или мессенджера Tencent QQ, в список властей попали сервисы и других китайских гигантов, например Sina Corp, владельца Weibo. Также в незаконной слежке за пользователями обвинили новостные агрегаторы и сервисы доставки еды.

Правительство Китая с недавнего времени инициировало активную борьбу с сервисами, которые нарушают закон о сборе и коммерческом использовании персональной информации пользователей.В рамках этой кампании мобильные приложения попадают в «черный список» и блокируются на территории страны.

С момента начала работы по проверке приложений на исполнение законов о защите данных более 8000 сервисов признали нарушения и объявили об их исправлении. Однако 41 программа все еще вызывает вопросы у властей. Эти приложения слишком часто запрашивают у пользователя различные разрешения и в некоторых случаях усложняют процесс отказа от продления платной подписки.