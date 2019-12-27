Объявлены главные игры года

Агрегатор рецензий OpenCritic составил список главных игр года с высшим рейтингом на сайте. Первое место с высшим баллом разделили два проекта.

Resident Evil 2 и Disco Elysium получили по 92 балла. На третье место в зале славы OpenCritic поместили разработанную японской компанией FromSoftware игру Sekiro: Shadows Die Twice — она имеет среднюю оценку 90 баллов.

В топ с 89 баллами попали ролевая игра от первого лица Asgard's Wrath, карточная стратегия Slay The Spire и тактическая ролевая игра Fire Emblem: Three Houses, ставшая эксклюзивом для Nintendo Switch.