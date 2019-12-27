Названы худшие новинки 2019 года

Издание Engadget полагает, что в индустрии все еще продолжают учиться на своих ошибках и не допустят тех же проблем в 2020-х.

Samsung Galaxy Fold

Смартфон превратился в головную боль для производителя. Все началось с обнаруженных журналистами проблем в конструкции девайса, из-за которых его можно было «убить» за пару минут. В результате компании пришлось отложить запуск девайса на полгода. Впоследствии переносы стали своего рода модой у компаний, решивших выпустить гибкий гаджет.

Microsoft Surface Pro X

Microsoft хотела, чтобы все забыли о неудачной Windows RT, пообещав полноценную ОС для нового планшета. Однако устройство пострадало от проблем совместимости железа с с софтом. Более того, некоторые пользователи впервые за долгие годы столкнулись с «Синим экраном смерти».

Huawei Mate 30 Pro

За пределами Китая смартфон вышел без поддержки приложений Google, чего обычно не ожидаешь от смартфона на базе Android. При этом сам смартфон представляет из себя отличный флагман, но программные недостатки ввиду торговой войны США и Китая закрыли за счет обновленной экосистемы только в Китае.

Google WearOs

В этом году операционка от Google для носимых гаджетов, кажется, перестала развиваться — по крайней мере ничего не было слышно об обновлении платформы. А работать было над чем. Система не может обеспечить высокую автономность и производительность, многие приложения работать с ошибками. При этом Google не собирается бросать попыток выйти на рынок носимых устройств и готовится выпустить собственный фитнес-трекер в 2020 году.

Провалы Facebook, Amazon и других гигантов Кремниевой долины

В этом случае «новинкой» стало отношение лидеров IT-отрасли к своим пользователям и работникам. Большие компании любят говорить о том, как они меняют мир, объединяют людей, но чаще всего они скрывают, как именно они обращаются с данными пользователей или относятся к своим собственным сотрудникам. Facebook продолжает попадать в скандалы, связанные с утечками данных пользователей или распространением фейков внутри соцсети.

Другим проблемным гигантом стала Amazon, которая, оказывается, может слушать все разговоры людей через «умные» колонки с Alexa. Кроме того, компания не создает адекватных условий для своих рабочих на складах с товарами. В очередной раз избежать попадания в список неудач не удалось Google, которая «воевала» против собственных сотрудников за их активную позицию по политическим вопросам. Возможно, в 2020 году руководства крупных компаний постараются избежать серьезных скандалов.

Google Stadia

Сервис облачного гейминга от Google оказался ненадежным в плане качества работы, поэтому ему не удалось сходу стать заменой локальной игре на собственной консоли или ПК. При этом Google обещала пользователям светлое будущее, в котором без задержек можно было бы запускать приложения в разрешении 4K на любом телевизоре, если рядом есть доступ в интернет.

Проблемы начались сразу после запуска сервиса. Например, задержка между нажатием кнопки управления и выполнением команды в игре могла составлять несколько секунд, и это при стоимости подписки $130. Высокое разрешение в играх на Stadia достигается не за счет высокого качества передаваемого изображения, а простого апскейлига картинки.

5G

В 2019 году операторы начали тестировать зоны с доступным 5G-соединением, но на рынке еще не было достаточного количества смартфонов, поддерживающих технологию, и стоили они заметно дороже 4G-аналогов. Несмотря на всю суету вокруг темы сетей пятого поколения, сейчас практически нигде нет их полноценной поддержки, которая предусматривает большое покрытие.