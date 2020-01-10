В смартфонах Samsung нашли опасную уязвимость

Эксперты по кибербезопасности раскрыли хакерскую сеть, которая атаковала жителей Южной Кореи. Согласно заключению специалистов, злоумышленники использовали опасную уязвимость в смартфонах Samsung, передает Nate.

Основными целями анонимных взломщиков были смартфоны известных личностей — актеров, музыкантов, фотомоделей. Эксперты заявили, что пятеро популярных в Корее персон, обратившихся за помощью, пользовались флагманскими смартфонами Samsung Galaxy. Nate отмечает, что в Южной Корее много поп-идолов, которых можно шантажировать фактом доступа к приватным данным.

Судя по материалу расследования, хакеры удаленно взламывали облачные хранилища пользователей Samsung и получали доступ к телефонной книге, истории звонков, СМС, фотографиям и видеозаписям. Далее мошенники связывались с жертвой через мессенджеры и требовали выкуп, а в случае отказа обещали слить материалы в сеть. Издание не уточняет, какое число жертв было атаковано хакерами.