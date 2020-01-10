В Google Play обнаружены новые опасные программы

В сентябре Google удалила 24 вредоносных приложения из своего маркета — в сумме у них было полмиллиона загрузок. Теперь в службе безопасности компании рассказали об очень настойчивом семействе мошеннических программ на платформе Android.

Google отслеживала мошенника с начала 2017 года, когда он занимался обманом людей с помощью SMS-сообщений. Жертвами в основном становились пользователи мобильных операторов, которые допускали платежи с помощью текстовых сообщений.

Пользователи, которые скачивали зараженные приложения, сталкивались с неполными условиями использования сервисов. В итоге они не могли отменить подписку на ту или иную программу, продолжая терять деньги.

Как отметили в службе безопасности Google, мошенники используют современные и классические методы обмана, чтобы алгоритмы не обнаружили потенциальную угрозу пользователям. Например, злоумышленники загружали в Google Play «чистые» версии программ, которым можно было писать хорошие отзывы и ставить оценку «5 звезд».