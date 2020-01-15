GitHub выпустил бета-версию своего Андроид-приложения

Для сервиса GitHub готовится к выходу версия приложения под мобильную ОС Android. Впервые её презентовали на Github Universe 2019, тогда же запустили сборку под iOS. На данный момент существует только бета-версия, ссылку на которую можно получить по предварительной регистрации для закрытого тестирования.

GitHub для мобильных устройств можно использовать на любом смартфоне или планшете под управлением Android 5.1 или более поздней версии. Поскольку приложение полностью нативное, оно поддерживает несколько размеров экрана и настроек, включая тёмный режим.

Приложение позволяет просматривать код, объединять изменения и обмениваться отзывами. То есть делать всё то же, что и на ПК, но буквально в любом месте.

Сам сервис ранее также получил ряд нововведений, включая новый интерфейс уведомлений, улучшенный поиск, новые способы навигации по коду, запланированные напоминания, дополнительные варианты распределения нагрузки для командной работы и много другое.

А ещё сервис запустил проект поиска уязвимостей в открытом ПО, в котором участвуют многие крупные IT-компании мира. В их числе есть Google, Intel, LinkedIn, Microsoft, Mozilla, Oracle, Uber, VMWare и не только.