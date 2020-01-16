Названы приложения, пожирающие батарею смартфонов

Разработчик антивирусов Bitdefender назвал самые вредные для смартфона приложения. Список программ опубликован на сайте компании.

В приложениях для Android, среди которых встречались офисные утилиты и игры, нашли показывающий рекламу алгоритм. Первые 48 часов после установки программы показывали умеренное количество баннеров, но затем реклама демонстрировалась с повышенной частотой. Эксперты уточнили, что всплывающая реклама не только мешала нормальному использованию программ, но и существенно нагружала процессор смартфонов, что негативно влияло на автономность девайсов.

Bitdefender уточняет, что баннеры появлялись хаотично, за что отвечал специальный алгоритм. Это было сделано, чтобы встроенные инструменты безопасности Android не могли вычислить шаблоны отображения рекламы, по которым можно было бы обнаружить ее источник. Специалисты заявили, что при открытии приложений реклама всплывала в одном случае из трех. В каталоге Google Play эксперты нашли 17 приложений с назойливой рекламой и пожирающих батарею смартфонов. Среди них были гоночный симулятор Car Racing 2019, галереи с обоями 4K Wallpaper и Backgrounds 4K HD, файловый менеджер Explorer и другие продукты. Уточняется, что суммарное количество скачиваний вредных приложений составило более 550 тысяч загрузок.

Эксперты заявили о находке Google Play, администраторы онлайн-репозитория пообещали удалить программы в ближайшее время. В Bitdefender уточнили, что фактически обнаруженные приложения не являются вирусными или вредоносными, однако все равно нарушают правила Google Play, так как медленно уничтожают аккумулятор смартфонов.