Акция в МТС: скидка 140 рублей на Xiaomi Mi Note 10 по промокоду «Супер»

Смартфон Xiaomi Mi Note 10 присоединился к акции с промокодом «Супер». Теперь в сети салонов и интернет-магазине МТС его можно приобрести, сэкономив 140 рублей.

Амбициозный смартфон Xiaomi Mi Note 10 буквально совсем недавно поступил в продажу. Он оснащен уникальной пятимодульной камерой с впечатляющим разрешением 108 Мп. В левой верхней части задней панели Xiaomi Mi Note 10 расположен целый комплекс, состоящий из пяти камер и двух блоков со вспышками.

Аппарат оснащен экраном с диагональю 6,47 дюймов и детализацией изображения на уровне Full HD+. Закругленные по бокам края и переливающаяся задняя панель придают ему элегантный внешний вид.

Рекордным для данного производителя стал и объем батареи – 5260 мАч. Внушительный объем батареи позволяет смартфону легко работать до двух дней от одного заряда. Заряжается же он с 0 до 100% менее чем за час. Высокую производительность обеспечивают восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon и 6 Гб оперативной памяти. Внутренний накопитель может вместить в себя до 128 Гб данных.

Со скидкой по промокоду «Супер» Xiaomi Mi Note 10 можно приобрести за 1259 белор. рублей, сэкономив тем самым 140 белор. рублей. При покупке в рассрочку на год ежемесячный платеж составит 114,45 белор. рублей, а на два года – 54,73 белор. рублей.