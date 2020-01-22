МТС запустил новую услугу «X7» для пользователей проводного интернета. Она обеспечивает доступ к интернету без ограничений по объему трафика на скорости до 200 Мбит/с. Кроме того, в рамках услуги абоненты могут дополнительно подключить до четырех SIM-карт с безлимитом мобильного интернета и звонков во все сети.

Также пользователи услуги «X7» могут со скидкой приобрести мощный двухдиапазонный Wi-Fi-роутер (2,4/5 ГГц) и до трех ТВ-приставок. Стоимость каждого устройства в рамках специального предложения составит 5 рублей.

В новую услугу также включено более 85 каналов МТС ТВ и 6 пакетов лицензионного антивируса Dr.Web — для смартфонов и персональных компьютеров. В течение первого года стоимость услуги «Х7» для новичков составит 35 рублей в месяц. Далее — 50 рублей в месяц.

Подробнее о новой услуге читайте здесь.