Производство iPhone 9 стартует в феврале

Apple планирует начать сборку нового недорогого iPhone в феврале. По данным Bloomberg, гаджет будет производиться сразу на трех фабриках – Hon Hai Precision Industry, Pegatron и Wistron.

Преемник iPhone SE получит 4,7-дюймовый экран и будет похож на iPhone 8. Устройству достанется сканер отпечатков пальцев, тогда как сканера Face ID не будет. За производительность будет отвечать процессор Apple A13, который используется в iPhone 11. Объем оперативной памяти составит 3 Гбайт, встроенной – 64/128 Гбайт.

На старте гаджет будет доступен в серебристом, космическом сером и красном исполнениях. Цена будет начинаться от $399. Купить iPhone 9 можно будет ориентировочно в марте-апреле.