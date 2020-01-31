Google добавила в поиск информационный сервис на тему коронавируса

Компания Google запустила сервис SOS Alert, который позволяет искать данные о коронавирусе, отслеживать ситуацию и оперативно информировать пользователей об изменениях ситуации. Отныне, если ввести в строку поиска слово «коронавирус», то в результатах поиска появится белая карточка, где будут приведены последние данные по теме. Это похоже на красную карточку, которая информирует о пожарах и землетрясениях.

Кроме топовых новостей по теме, там будут выводиться сведения и объявления от Всемирной организации здравоохранения и ООН. Помимо этого, компания напоминает о необходимых мерах безопасности.

Пока что данные едины для всех пользователей, но в будущем Google планирует сделать карточку актуальной для каждого региона и оперативно обновлять сведения.

Отметим, что из-за коронавируса уже прекращены многие киберспортивные мероприятия, а компании и заводы приостановили работу. В их числе есть как производители памяти и жёстких дисков, так и софтверные гиганты.