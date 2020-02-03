Google запустила сервис Tangi

Компания Google разработала новый видеосервис Tangi в дополнение к YouTube. Проект, по задумке авторов, будет содержать исключительно познавательный контент для тех, кто хочет делать (или научиться делать) что-либо своими руками.

Название сервиса происходит от слов TeAch aNd Give. Как пишет ресурс Android Authority, ресурс будет наполняться руководствами, инструкциями, а также рецептами и другими видеороликами такого плана. Разработкой Tangi занимались сотрудники Area 120 – лаборатории Google, а сам сервис на 3 февраля 2020 г. позиционировался как экспериментальный.

Tangi существует в виде веб-портала и мобильного приложения, однако последнее доступно на единственной платформе, и это не Android. Cкачать Tangi могут лишь владельцы устройств на iOS – смартфонов Apple iPhone и планшетов iPad.