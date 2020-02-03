MediaTek представила мобильный процессор Helio G80

Компания MediaTek анонсировала процессор Helio G80, рассчитанный на использование в относительно недорогих смартфонах с игровой функциональностью. Чип имеет восьмиядерную конфигурацию. Он, в частности, содержит два ядра ARM Cortex-A75 с тактовой частотой до 2,0 ГГц и шесть ядер ARM Cortex-A55 с тактовой частотой до 1,8 ГГц.

Графическая подсистема включает ускоритель ARM Mali-G52 MC2. Поддерживается работа с дисплеями формата Full HD+ с частотой обновления до 60 Гц. Платформа обеспечивает поддержку беспроводной связи Bluetooth 5.0 и Wi-Fi 802.11ac, а также спутниковых навигационных систем GPS, ГЛОНАСС, Beidou и Galileo.

Разработчики смартфонов на базе Helio G80 смогут оснащать свои устройства камерами с разрешением до 48 млн пикселей. Кроме того, говорится о поддержке двойных камер с датчиками на 16 млн пикселей.

Производство процессора поручено компании TSMC — Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. При изготовлении будет применяться технология FinFET. Нормы производства — 12 нанометров.