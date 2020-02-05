Расписание движения маршруток Минска можно будет узнать в приложении

Директор ГП «Столичный транспорт и связь» Валерий Шкуратов в интервью корреспонденту агентства «Минск-Новости» сообщил, что скоро расписание движения маршруток Минска можно будет узнать в мобильном приложении.

— Оно будет запущено в тестовом режиме уже примерно через неделю. С помощью мобильного приложения пассажиры смогут узнать расписание маршрутных такси и пути их следования, примерное время до их фактического прибытия, найти оптимальные маршруты и прочее. До 1 мая оно будет работать в тестовом режиме, пользователям (как пассажирам, так и перевозчикам) предложим высказывать свое мнение об этом продукте на нашем сайте. Если будут замечания, будем дорабатывать, – отметил В. Шкуратов.

Напомним, что сейчас пассажиры маршруток могут узнать их расписание только в специальном разделе на сайте «Столичного транспорта и связи».