Opera добавила улучшенный режим чтения в Android-браузер

Opera выпускает новую версию своего Android-браузера. Версия 56 браузера Opera для Android приносит с собой значительно улучшенный режим чтения: обновленная функция позволяет лучше фокусироваться на читаемом контенте и повышает степень комфорта чтения на мобильном устройстве. Теперь, вне зависимости от дизайна сайта, данный режим отобразит ту или иную статью в максимально оптимальном формате, облегчающем ее чтение.

Работая над обновленным режимом чтения, дизайнеры Opera учитывали как мобильные телефоны, так и планшеты с экранами различного размера. То, как люди держат свои устройства, и расстояние между глазами и экраном также варьируется от пользователя к пользователю.

Улучшенный режим чтения в Opera решает такие проблемы, как плотная верстка сайта и маленький шрифт. В частности, функция использует шрифт Roboto для основного текста и Roboto Slab для заголовков. Размеры шрифтов были определены на основе обратной связи пользователей Opera и серии тестов как наиболее комфортные, даже для людей с проблемами зрения. Roboto Slab также включает серифный шрифт, благодаря которому заголовки статей стали похожи на газетные заголовки, а сам текст отличается от системного шрифта, используемого в интерфейсе браузера.

Как только функция активирована, режим чтения переводит веб-страницу в упрощенный формат, отображая на экране статью в максимально удобном для чтения виде: цветовые схемы сведены до минимума, шрифт оптимизирован, а верхняя навигация и реклама на сайте полностью скрыты.

В 2019 году браузер Opera для Android добавил более 100 функций, крупных и небольших, став самым многофункциональным браузером, доступным в магазинах приложений сегодня. Эти функции включают в себя бесплатный и безлимитный VPN, улучшенный блокировщик рекламы и запросов cookie, а также интегрированный крипто-кошелек, позволяющий пользователям получать доступ к Web 3 и проводить транзакции с наиболее популярными криптовалютами, такими как Bitcoin, Ethereum и TRON.

Браузер Opera для Android уже доступен для скачивания в Google Play.