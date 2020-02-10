Опубликована программа конференции Career Day 2020

15 февраля уже в четвертый раз состоится конференция Career Day. Это первая в Беларуси конференция, которая поможет ИТ-специалистам в развитии карьеры.

Career Day ­– это ваша возможность построить свой путь развития карьеры в самой востребованной и высокооплачиваемой сфере. Не упустите возможность пообщаться лично с профессионалами отрасли, которые помогут вам найти свое место в индустрии информационных технологий.

Программа конференции:

9:00 Регистрация

9:30 Торжественное открытие. Игорь Мамоненко, генеральный директор BelHard

9:45 Soft Skills Engineering. Иван Подобед, Technical Fellow, Awem Games

10:15 Кто нужен топовым IT-компаниям. Дмитрий Балаш, заместитель генерального директора Belhard, заместитель председателя "ИТ-Страна" РКП

10:45 "Все по ИБ!", или рост специалиста по информационной безопасности. Юрий Резников, начальник отдела ОДО "ВирусБлокАда"

11:15 Архитектор в IT: Ожидание vs Реальность. Артем Ладик, Lead .NET Software Engineer, Godel

11:45 Перерыв

12:00 "Войти и не уйти": как начать, успешно работать и развиваться в IT. Наталья Бурец, руководитель HR-департамента Qulix Systems

12:30 Особенности управления высокоэффективной командой. Юлия Свирская, CX Team Lead, VRTek (TESLASUIT)

13:00 Карьера в ИТ. Роман Сорока, Group Manager, iTechArt Group

13:30 Что делать инженеру, если надоело "работать руками". Левон Авакян, WoT Game Logic Lead / Александра Пархоменко, HR Business Partner

14:00 Перерыв

14:10 Свой бизнес в IT, если ты не инженер. VR/AR - ушедший тренд или новый виток развития? Михаил Юрченко, СEO 4ilab.io, virleki.com

14:40 Соглашения о неконкуренции и непереманивании: на что обратить внимание сотрудникам IT-компании. Амир Аль-Хайдар, itlegal.by, юрист и консультант в области IT

15:10 Почему мы так и не стали QA? Дмитрий Рак, QA Group Manager, iTechArt

15:40 Что делать Middle, чтобы стать Senior. Александр Панфиленок, Senior Software Engineer, Itransition

16:10 Управление стрессом с помощью развития эмоционального интеллекта. Денис Санько, сертифицированный тренер программы "Search Inside Yourself", разработанной в Google

16:40 Закрытие

Cтоимость билета: 20 BYN ( c гарантией посадочного билета). По промокоду SALE можете получить скидку 30%.

Также вы можете зарегистрироваться бесплатно (без гарантии посадочного места).

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Ждем вас 15 февраля в 9:00 в отеле "Виктория" (пр.Победителей, 59).