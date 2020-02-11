Redmi показала новый смартфон Redmi 8A Dual

В прошлом году на рынок вышли недорогие смартфоны Xiaomi Redmi 8 и Redmi 8A с 6,22-дюймовым дисплеем HD+ (1520 × 720 точек). Теперь у этих аппаратов появился собрат в виде модели Redmi 8A Dual.

Напомним, что версия Redmi 8 оснащена двойной основной камерой и тыльным дактилоскопическим сенсором. Модификация Redmi 8A, в свою очередь, снабжена одинарной камерой и не имеет сканера отпечатков пальцев.

Смартфон Redmi 8A Dual получил двойную камеру в конфигурации 13 млн + 2 млн пикселей. При этом аппарат не умеет снимать отпечатки пальцев. Как и в других аппаратах семейства, в представленной модели используется процессор Snapdragon 439. Объём оперативной памяти составляет 2 Гбайт или 3 Гбайт, вместимость флеш-накопителя — 32 Гбайт (плюс карта microSD).

Характеристики экрана не претерпели изменений. В небольшом вырезе в его верхней части установлена 8-мегапиксельная селфи-камера. Присутствуют адаптеры Wi-Fi 802.11b/g/n и Bluetooth 4.2, приёмник GPS/ГЛОНАСС, порт USB Type-C, FM-тюнер и 3,5-мм гнездо для наушников. Габариты составляют 156,48 × 75,41 × 9,4 мм, вес — 188 г. За питание отвечает мощная аккумуляторная батарея ёмкостью 5000 мА·ч.

На смартфон установлена операционная система Android 9.0 (Pie) с надстройкой MIUI 10. Цена Redmi 8A Dual — от 90 долларов США.