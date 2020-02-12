22 февраля в Молодечно пройдет II форум "IT-Cтрана. IT-Молодечно"

22 февраля в Молодечно пройдет II форум "IT-Cтрана. Цифровизаци и удаленная работа - ведущие тренды развития экономики. Роль бизнеса и государства в этих процессах".

Проект "IT-Страна" - это программа создания цифровой экономики в Республике Беларусь. Главным драйвером проекта является бизнес-сообщество страны. Миссия проекта - сделать информационные технологии источником дохода для граждан, бизнеса и государства.

Спикеры Форума:

Игорь Мамоненко, председатель орг. комитета IT-Страна. Тема выступления: "IT-Страна" как основной драйвер экономического роста Республики Беларусь и трудоустройство граждан".

Дмитрий Балаш, заместитель председателя орг. комитета IT-Страна. Тема выступления: " Типовое штатное расписание, должностная инструкция и бизнес-процесс фирмы, оказывающей услуги по удаленной работе" .

. Борис Лев, управляющий партнёр адвокатского бюро "Лев, Шерстнёв и партнёры". Тема выступления: "Правовые основы для удаленной работы. Налогооблажение".

Валерий Крагельский. Тема выступления: "Практика создания рабочих мест в регионах.

Владимир Сивухо, куратор проекта "ИТ-Страна" (Молодеченский р-н). Тема выступления: "IT как инструмент экономического развития регионов для улучшения качества жизни жителей.

Владимир Басько, директор Ассоциации "Инфопарк". Тема выступления: "Государство IT-рынку" .

. Владимир Карягин, председатель Высшего Координационного Совета РКП. Тема выступления: "Роль бизнес-сообщества в реализации программа "ИТ-Страна".

Андрей Грибоедов. Тема выступления: "Создание мини-Парка высоких технологий для развития творческой молодежи".

Сонар Карагез. Тема выступления: "Современный 3-d дизайн. Цифровое искусство".

Мероприятие пройдет в Молодечно, Дворец Культуры, Малый зал. Начало в 10:00. Вход бесплатный по предварительной регистрации по телефону +375259105814 или по ссылке.