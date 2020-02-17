Игра The Wonderful 101 может получить продолжение

Исполнительный вице-президент Platinum Games Ацуси Инаба (Atsushi Inaba) и старший вице-президент студии Хидеки Камия (Hideki Kamiya) в интервью Nintendo Everything рассказали о возможном продолжении The Wonderful 101.

По словам Инабы, судьба сиквела будет зависеть от успехов переиздания: «Если фанаты поддержат игру и у The Wonderful 101 всё сложится хорошо, то выпуск ещё одной части серии будет вполне естественным».

Камия же вспомнил, как перед выходом The Wonderful 101 на Nintendo Wii U грезил о продолжении «налево и направо». В студии знали, что сделали хороший проект, однако продажи разочаровали разработчиков.

«Все эти творческие и волнительные идеи витали в воздухе, а затем игра вышла, я увидел цифры [продаж] и воскликнул: “Погодите, что?!”. В общем, надеюсь, что в будущем подобные желания захватят меня вновь», — заявил Камия.

В том же интервью Хидеки Камия объяснил, зачем вообще Platinum Games вышла на Kickstarter с переизданием The Wonderful 101. По словам геймдизайнера, на такой шаг студию вынудил провал игры на Wii U.

Журналисты Nintendo Everything беседовали с сотрудниками Platinum Games ещё до запуска Kickstarter-кампании: на текущий момент, за 18 дней до окончания сборов, игроки пожертвовали на создание ремастера более $1,6 млн.

Достигнутая сумма гарантирует выход The Wonderful 101 на PC (Steam), PS4 и Nintendo Switch, а также появление в игре режима «Атака на время» и нового уровня — «Первое задание Люки»