Microsoft выпустит обновление приложения «Ваш телефон» для Windows 10

Microsoft выпустит обновление приложения «Ваш телефон» (Your Phone) для операционной системы Windows 10, которое добавит поддержку обмена RCS-сообщениями со смартфонами фирмы Samsung. RCS, как ожидается, в будущем придет на смену устаревшей технологии SMS. Уже сейчас в некоторых странах Google предлагает воспользоваться возможностью обмена сообщениями по протоколу RCS в обход операторов мобильной связи.

Как пишет портал Engadget со ссылкой на сообщение в Twitter менеджера по продукту «Ваш телефон» Роберто Бохоркеса, первыми воспользоваться новой функциональностью смогут владельцы смартфонов серии Samsung Galaxy S20, которые должны поступить в продажу в феврале-марте 2020 г.

Важно также отметить, что возможность будет доступна только тем пользователям, у которых приложение Samsung Messages установлено в качестве средства обмена сообщениями по умолчанию.

Судя по формулировке анонса, в будущем и другие устройства Samsung смогут передавать и принимать RCS-сообщения через приложение для Windows 10. Когда именно появится и появится ли вовсе поддержка этой функции при работе с гаджетами других производителей, не сообщается.

Улучшение интеграции сервисов Microsoft с продуктами Samsung предусмотрено в рамках стратегического партнерства, о котором компании объявили в 2019 г. Именно при работе со смартфонами Samsung функциональность приложения «Ваш телефон» раскрывается в полной мере. К примеру, зеркалирование экрана смартфона на дисплей ПК доступно исключительно владельцам девайсов Samsung.