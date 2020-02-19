Названы опасные для скачивания приложения

Заместитель руководителя лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB Сергей Никитин дал владельцам смартфонов советы, как защититься от слежки и прослушки.

Он назвал приложения, которые могут быть опасны для скачивания. В частности, по его словам, не стоит устанавливать приложения, которые получают доступ к телефонной книге пользователя, но не афишируют этого. В пример он привел приложение GetContact. «Это программы, которые блокируют спам-звонки. Сделаны известными компаниями, но получают данные о входящих звонках. Естественно, заявляют, что данные никому не передают, но на их сервера эти данные попадают», — рассказал Никитин.

Он пояснил, что также не стоит ставить программу по удаленному управлению компьютером на смартфон. Эксперт по безопасности подчеркнул, что мошенники часто используют их для получения банковских данных пользователей и кражи денежных средств с их счетов.

Эксперт по кибербезопасности подчеркнул, что на Android стоит устанавливать приложения только из официального магазина Google Play.