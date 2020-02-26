В Витебске тестируют новую систему оплаты общественного транспорта

С 25 февраля в Витебске заработала новая система оплаты общественного транспорта. На двух городских маршрутах теперь можно заплатить за проезд с помощью смартфона. Чтобы получить электронный билет, нужно установить мобильное приложение «Оплати», отсканировать QR-код на наклейке в салоне транспорта и выбрать необходимое количество билетов.

Сумма перечисляется для пользователя мгновенно, онлайн, в виде электронных денег. После сканирования кода билет отображается на экране смартфона, в нем сохраняет информация о номере, дате и времени платежа, транспортном средстве, стоимости.

Для проверки таких электронных билетов витебских кондукторов снабдят специальными бэджами. При сканировании его QR-кода, на смартфоне пассажира будет показан купленный билет и его статус – оплачен или недействителен. На случай возможной разрядки смартфона у пользователя, контроллеров планируют снабжать отдельным устройством с приложением. Это позволит определить по номеру телефона, совершался ли пассажиром электронный платеж.

Сейчас купить электронный билет в Витебске можно на маршруте троллейбуса №12 и автобуса №45. Всего системой оборудовали пока что 5 единиц техники.

В феврале 2020 года систему оплаты и проверки электронных билетов с помощью QR-кода уже внедрили в Борисове и Гомеле. Но Витебск стал первым городом Беларуси, где заработала оплата проезда сразу на двух видах транспорта – в автобусе и в троллейбусе. Позже такой возможностью планируют оборудовать и трамвай. После Витебска на очереди будут Могилев, Гродно, Брест, Пинск, Молодечно.

Система электронной оплаты проезда в Витебске будет проходить в тестовом режиме до двух недель. За это время планируется проанализировать целесообразность нововведения, отследить количество проданных билетов и новых пользователей приложения. В стадии обсуждения возможность учета льготного проезда, предусмотренного для некоторых категорий граждан. Среди планов на будущее присоединение к электронной оплате крупных государственных перевозчиков, а также продажа билетов не только на городской транспорт.

Мобильный платежный сервис «Оплати» разработан белорусской IT-компанией LWO и является экосистемой Белинвестбанка. То есть, помимо транспорта, сервис предоставляет возможность и других платежей. Система использует электронные деньги и кошельки без привязки к банковской карте пользователя. Оплата проезда через смартфон будет доступна всем гражданам Беларуси вне зависимости от того, пользователями какого банка они являются. По словам исполнительного директора ОАО «Белинвестбанк» Татьяны Казаченок, отличие будет только в процедуре регистрации. Для клиентов «Белинвестбанка» она будет проходить проще, остальные граждане будут идентифицироваться через межбанковскую систему Республики Беларусь.

Пока что платежное приложение будет работать только для граждан Беларуси, но в будущем планируется настроить возможность электронной оплаты проезда и для гостей страны.

«Витебский курьер» специально для KV.by