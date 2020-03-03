Apple решила заплатить полмиллиарда долларов за замедление смартфонов

Apple согласилась заплатить до 500 миллионов долларов общей компенсации владельцам старых iPhone. Об этом сообщает Reuters.

Корпорация решила выплатить по 25 долларов за каждый гаджет в США, который стал медленнее работать после установки новых версий iOS. Сумма может быть скорректирована в ту или иную сторону.

Речь идет об устройствах iPhone 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, 7, 7Plus и SE, на которых установлена операционная система iOS 10.2.1 или более поздние версии, а также iPhone 7 и 7 Plus с iOS 11.2 или более поздних версий. Уточняется, что Apple, несмотря на принятое решение, не признала своей вины.

 

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Источник: 

lenta.ru

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Опубликовал: KVbot,

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