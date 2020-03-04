Xiaomi представила игровые смартфоны Black Shark 3

Во время сегодняшней презентации компания Xiaomi представила игровые устройства: Xiaomi Black Shark 3 и его «прокачанную» модификацию — Black Shark 3 Pro.

Обе модели продолжают фирменный дизайн семейства игровых смартфонов Xiaomi, именуемый производителем X-Themed. Самым заметным изменением в дизайне свежих смартфонов является переработанный треугольный блок камер. Компания исповедует симметричный подход в дизайне игровой серии, поэтому в нижней части задней панели расположен такой же треугольник, с вписанным в него коннектором магнитной зарядки мощностью до 18 Вт.

В новой модели Black Shark компания пожертвовала телеобъективом в пользу сверхширокоугольного сенсора. Приятным моментом является то, что обе версии смартфона оснащены стандартным 3,5-мм разъёмом для наушников, который всё реже можно встретить во флагманских устройствах.

Самое заметное отличие между двумя версиями устройства — отсутствие механических триггеров на боковой грани базовой модели.

Вместо 6,39-дюймового экрана в Black Shark 2 Pro новый игровой флагман получил 6,67-дюймовую AMOLED-матрицу с впечатляющей частотой обновления сенсорного слоя в 270 Гц (экран обновляется с частотой 90 Гц). Это первый смартфон за всю историю со столь высоким показателем. В сочетании с временем отклика сенсорной панели в 24 мс и 28 мс при касании несколькими пальцами одновременно это гарантирует качественно новый уровень погружения в геймплей.

При диагонали 7,1 дюйма разрешение AMOLED-матрицы устройства составляет 3120 × 1440 пикселей, что обеспечивает чёткую и насыщенную картинку. Обе модификации Black Shark 3 построены на процессоре Qualcomm Snapdragon 865, имеют 8 или 12 Гбайт оперативной памяти и 128 (только в Black Shark 3) или 256 Гбайт внутреннего накопителя UFS 3.0.

Как уже упоминалось, Black Shark 3 Pro оснащён двумя механическими триггерами на боковой грани, каждый из которых имеет длину 21 мм и ход 1,5 мм. Также Pro-версия оснащена горизонтальным вибромотором с линейным ходом, который призван обеспечить отличную обратную связь во время игрового процесса.

Модуль основной камеры обеих смартфонов получил основной 64-Мп объектив, 13-Мп сверхширокоугольный объектив и 5-Мп датчик глубины. В базовой версии Black Shark 3 установлены 2 АКБ суммарной ёмкостью 4720 мА·ч. В модификации Pro этот показатель увеличен до 5000 мА·ч. Оба устройства поддерживают 65-Вт быструю зарядку, при помощи которой способны зарядиться до 100 процентов всего за 38 минут.

Цены на игровой флагман стартуют с $502 за базовую комплектацию Black Shark 3 и $674 за минимальную версию Black Shark 3 Pro.