К акции «Выгодный трейд-ин» в МТС присоединились еще 4 смартфона Samsung

К акции «Выгодный трейд-ин» присоединились еще 4 смартфона Samsung: Galaxy A71, Galaxy S10, Galaxy S10+ и Galaxy Note10 Lite. Теперь их можно приобрести в МТС при обмене с возвратом части стоимости старого устройства и получить при этом скидку до 500 рублей.

В прошлом году в МТС запустилась программа трейд-ин, позволяющая обменивать старые смартфоны, планшеты и смарт-часы на новые с зачетом стоимости старых устройств. Дополнившая ее акция акции «Выгодный трейд-ин» распространяет дополнительную скидку на ряд новых смартфонов и планшетов.

Наибольшую скидку по акции в размере 500 рублей получили модели Samsung Galaxy S10 и S10+. Это флагманы прошлого года, оснащенные 8 Гб оперативной памяти и 128 Гб постоянной, мощными тройными камерами на 12+16+12 Мп и высокопроизводительным процессором Qualcomm Snapdragon 855.

Стоимость Samsung Galaxy S10 с 6,1-дюймовым экраном при обмене снижена до 1499 рублей. При покупке в рассрочку на год ежемесячный платеж составит 136,27 рубля, а на два года – 65,17 рублей. Цена аппарата Samsung Galaxy S10+ с 6,4-дюймовым экраном уменьшена до 1799 рублей. Ее можно приобрести в годовую рассрочку с ежемесячным платежом 163,54 рубля, а в двухлетнюю – за 78,21 рубля в месяц.

Samsung Galaxy Note 10 Lite – самая доступная модель смартфонов из линейки устройств, поддерживающих работу с электронным пером S Pen. Она обзавелась большим 6,7-дюймовым экраном, тройной камерой, 6 Гб оперативной памяти и 128 Гб внутренней. Смартфон получил скидку 200 рублей, и теперь при обмене его можно купить за 1199 рублей. Ежемесячный платеж в рассрочку на год составит 109 рублей, а на два года – 52,13 рубля.

Samsung Galaxy A71 примечателен наличием мощной квадрокамеры с основным сенсором на 64 Мп, большого 6,7-дюймового экрана и 6/128 Гб памяти. По акции его можно приобрести за 959 рублей, что на 100 рублей меньше его обычной цены. В рассрочку на год ежемесячный платеж за него составит 87,18 рубля, а на два года – 41,69 рубля.

Полный список смартфонов и планшетов, участвующих в акции «Выгодный трейд-ин», а также размер скидок на них смотрите здесь.