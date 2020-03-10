Коронавирус серьёзно замедлит развитие рынка 5G-смартфонов

Продолжающееся распространение нового коронавируса сильно повлияет на поставки смартфонов с поддержкой 5G в текущем полугодии. Об этом сообщает ресурс DigiTimes, ссылаясь на информацию, полученную от отраслевых источников.

Вспышка коронавируса уже нарушила работу многих заводов по выпуску электронных компонентов. Кроме того, пострадали цепочки поставок и упала потребительская активность в сегменте компьютерной и бытовой техники.

Всё это отразится на развитии рынка 5G-связи. Говорится, в частности, что в нынешнем полугодии отгрузки 5G-смартфонов составят только одну треть от тех показателей, которые, как ожидается, будут продемонстрированы во второй половине 2020-го. Ранее говорилось, что в январе–июне продажи аппаратов с поддержкой 5G составят половину от объёма, ожидаемого в июле–декабре.

Отмечается, что на рынке 5G-смартфонов в текущем квартале уже зафиксировано снижение динамики роста. Как будет развиваться ситуация во второй четверти года, пока не ясно: всё будет зависеть от распространения коронавируса.

Аналитики уже снижают прогнозы по поставкам 5G-аппаратов в текущем году. Если ранее назывались цифры свыше 200 млн единиц, то теперь говорится, что эту планку отрасль взять не сможет.