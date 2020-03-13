MMD представляет монитор Philips 346P1CRH

Компания MMD объявляет о релизе 34-дюймового (86,36 см) ЖК-монитора Philips 346P1CRH. Благодаря изогнутому WQHD-дисплею с DisplayHDR 400, новинка обеспечивает выдающееся качество изображения. Монитор оснащён удобными опциями для подключения: встроенной док-станцией USB-C и KVM-переключателем, а также широким спектром технологий и инноваций, которые сделают работу более комфортной, а рабочий день — продуктивным и приятным.

Монитор Philips 346P1CRH оснащён всем необходимым для лёгкости подключения: разъёмы DisplayPort 1.4, HDMI 2.0, HDCP 2.2 и RJ45, встроенная док-станция USB-C с подачей питания, помогающая повысить производительность. Подключить периферийное устройство к монитору очень просто, при этом сокращается количество проводов. Так, пользователь может зарядить ноутбук с помощью единственного двустороннего разъема USB-C, который также позволит смотреть видео высокого разрешения, передавать файлы на высокой скорости и многое другое. Благодаря технологии MultiView есть возможность одновременно подключать и использовать несколько устройств, например, ПК и ноутбук. При этом встроенный KVM-переключатель MultiClient позволяет управлять сразу двумя ПК с помощью одного комплекта из клавиатуры, мыши и монитора. Переключаться между устройствами можно одним нажатием кнопки.

Монитор Philips 346P1CRH — это гарантия настоящего визуального удовольствия от изображения в качестве CrystalClear с разрешением WQHD (3440x1440 пикселов), которое отличается исключительной чёткостью и реалистичностью. Сертифицированный VESA DisplayHDR 400 обеспечивает дополнительную яркость, более глубокую контрастность и потрясающие цвета, в результате чего картинка выглядит впечатляюще. Широкие углы обзора 178˚/178˚ и формат UltraWide (соотношение сторон 21:9) позволяют использовать устройство как для работы в группе, так и для сравнения нескольких файлов. Эти возможности наверняка оценят профессионалы в области финансов, банковского дела и графического дизайна. Геймерам же понравится быстрый и плавный игровой процесс, который обеспечивает технология Adaptive Sync.

Монитор Philips 346P1CRH щедро оснащен эффективными интеллектуальными функциями, предназначенными для повышения уровня комфорта пользователя. Регулируемая по высоте наклонная подставка очень эргономична, а сертификация TUV помогает снизить усталость глаз. Удобная всплывающая веб-камера Windows HelloTM, оснащенная технологией распознавания лиц, обеспечивает безопасность соединения. Когда камера не используется, её можно спрятать в корпус. Монитор также ориентирован на сохранение экологии, для чего предлагает возможности энергосбережения. Так, датчики LightSensor и PowerSensor помогут сэкономить до 70% затрат на электроэнергию. Устройство соответствует стандартам EnergyStar 8.0, EPEAT и RoHS, не содержит вредных веществ, таких как ртуть и свинец, и поставляется в переработанном на 100% упаковочном материале.



Мощный, функциональный и удобный в использовании монитор Philips 346P1CRH появится в продаже в марте 2020 года по ориентировочной цене € 589,00.