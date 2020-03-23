Facebook и Instagram снизили качество видео в Европе

Социальные сети присоединяются к потоковым службам в деле снижения качества видео, чтобы помочь европейским сетям справляться с существенно возросшим трафиком со стороны людей, сидящих дома во время пандемии Covid-19. Представитель Facebook сказал Engadget, что и Facebook, и Instagram временно уменьшат битрейт видео в Европе. По его словам, это поможет партнёрам справиться с ограничениями пропускной способности и поддержать связи людей.

Решение неудивительно. Хотя такие службы, как Netflix, Prime Video и YouTube, явно вносят основной вклад в перегрузку трафика, огромные аудитории Facebook и Instagram (по состоянию на лето 2019 года Facebook могла похвастать 288 млн ежедневных пользователей в Европе) могут вызвать дополнительную нагрузку, ведь активность этих людей сейчас выше, чем обычно.

Например, многие пользователи обращаются к услугам видеочата, чтобы поддерживать связь с людьми, с которыми в отсутствии мер карантина они встретились бы лично. Хотя снижение качества — неприятная новость для пользователей социальных сетей, она может помочь людям работать из дома и получать ожидаемые интернет-услуги.